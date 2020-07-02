ALES başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM ile 2020 ALES\1 başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm bilgiler...

Geçtiğimiz 13-23 Mart 2020 tarihlerinde başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sınavına ilişkin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Bu bağlamda başvuruları alınarak sona eren söz konusu sınava girecek olan adayların tekrar başvuru yapmaları gerekecek. Bu açıklama sonrasında sınava girecek olan adaylar, ALES başvuru tarihi ne zaman? sorusu üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan duyuruya göre 2020 ALES\1 sınavına girecek adaylar tekrar başvuruda bulunacak. Sınava yeni başvurular 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılabilecek…
Adaylar başvurularını, 6 Temmuz'da mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.
130 Türk Lirası olan sınav ücreti, 2-7 Temmuz'da ödenecek. Ödeme süresi, banka şubesinden yapacak adaylar için 7 Temmuz mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirecekler ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 7 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.
Sınava 13-23 Mart'ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz'da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den güncelleme yapabilecek.