ALES başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM ile 2020 ALES\1 başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm bilgiler...

Geçtiğimiz 13-23 Mart 2020 tarihlerinde başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sınavına ilişkin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Bu bağlamda başvuruları alınarak sona eren söz konusu sınava girecek olan adayların tekrar başvuru yapmaları gerekecek. Bu açıklama sonrasında sınava girecek olan adaylar, ALES başvuru tarihi ne zaman? sorusu üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırıyor.

ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? ÖSYM İLE 2020 ALES\1 BAŞVURU EKRANI…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan duyuruya göre 2020 ALES\1 sınavına girecek adaylar tekrar başvuruda bulunacak. Sınava yeni başvurular 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılabilecek…