ALES başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? ÖSYM ile 2020 ALES yeniden başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-23 Mart'ta başvuruları alınan ALES/1 için 2-6 Temmuz'da yeniden başvuru alınacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. Peki, 2020 ALES başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek ve ücreti ne kadar? İşte, ALES yeni başvuruları hakkındaki merak edilenler...

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adaylar başvurularını, 6 Temmuz'da mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE ÖDENECEK?

Sınav ücreti, 2-7 Temmuz'da ödenecek. Ödeme süresi, banka şubesinden yapacak adaylar için 7 Temmuz mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirecekler ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 7 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

Bu yılın ALES sınav ücreti 130 TL, geç başvuru ücreti ise 195 TL olarak belirlendi.

ALES SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Sınava 13-23 Mart'ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz'da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den güncelleme yapabilecek.

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