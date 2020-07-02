MEB takvimi ile AÖO, MAÖL, AİHL, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Lise AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

AÖO, MAÖL, AİHL, AÖL 2. Dönem sınav tarihleri; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile bildirildi. Sınavlara günler kala vatandaşlar detayları merak ederken Açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle tarihlerde erteleme yapıldığı biliniyordu. Peki, MEB takvimi ile AÖO, MAÖL, AİHL, AÖL 2. Dönem sınav tarihleri ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, 2020 AÖO, MAÖL, AİHL, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? İşte detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı açıköğretim lise öğrencilerine 2020 AÖL 2. Dönem sınav tarihlerini duyurdu. Belirlenen tarihlerin yaklaşmasıyla beraber binlerce vatandaş Açıköğretim lise öğrencisinin sınav hazırlıkları hız kazandı…
Yayımlanan duyuru şöyle;
"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Yapılan duyuru ile beraber Açık lise sınavlarının 25-26 Temmuz tarihlerinde uygulanacağı bildirildi.
AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇME VE SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU
MEB tarafından yapılan duyuruya göre, Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen; Açık Öğretim Lisesi 2019-2. Dönem sınavı, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
2019-2. Dönem sınavı ertelenmeden önce; 2019-2. Döneminde yeni kayıt olan veya kayıt yenileyen öğrencilerimiz, seçmiş olduğu dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini, 1 – 9 Haziran 2020 tarihleri arasında öncelikli olarak kendi şifreleriyle (şifreleri olmayan öğrencilerimiz 444 0 632 (mebim) aracılığıyla ya da halk eğitim merkezi müdürlüklerinden şifrelerini öğrenebilirler) daha önce seçmiş oldukları dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini değiştirebilirler.
Ayrıca; ceza ve tevkifevlerinden tahliye olan öğrencilerimiz; 444 0 632 (mebim) aracılığıyla tutuklu hükümlü ibaresini kaldırtarak, daha önce seçmiş oldukları dersleri ve girmek istedikleri sınav merkezini güncelleyebileceklerdir.