MEB takvimi ile AÖO, MAÖL, AİHL, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Lise AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

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takvimi ile , MAÖL, , AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

üzerinden lise eğitimi alan binlerce öğrencinin gündeminde yer alan AÖL 2. Dönem sınav tarihleri için geri sayım başladı. 'nın resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre sınavların Temmuz ayında uygulanacağı bilgisi kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda; binlerce vatandaş , MAÖL, , AÖL 2. Dönem sınav tarihleri ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, 2020 AÖO, MAÖL, AİHL, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 2.7.2020 19:46 Son Güncelleme: 2.7.2020 19:48 ABONE OL
AÖO, MAÖL, AİHL, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? İşte MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

, MAÖL, , AÖL 2. Dönem sınav tarihleri; tarafından yapılan duyuru ile bildirildi. Sınavlara günler kala vatandaşlar detayları merak ederken Açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle tarihlerde erteleme yapıldığı biliniyordu. Peki, takvimi ile AÖO, MAÖL, AİHL, AÖL 2. Dönem sınav tarihleri ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, 2020 AÖO, MAÖL, AİHL, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? İşte detaylar…

MEB DUYURDU! AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı lise öğrencilerine 2020 AÖL 2. Dönem sınav tarihlerini duyurdu. Belirlenen tarihlerin yaklaşmasıyla beraber binlerce vatandaş Açıköğretim lise öğrencisinin sınav hazırlıkları hız kazandı…

AÖO, MAÖL, AİHL, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? İşte MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yayımlanan duyuru şöyle;

" Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Yapılan duyuru ile beraber sınavlarının 25-26 Temmuz tarihlerinde uygulanacağı bildirildi.

AÖO, MAÖL, AİHL, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? İşte MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇME VE SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

tarafından yapılan duyuruya göre, Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen; Açık Öğretim Lisesi 2019-2. Dönem sınavı, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

2019-2. Dönem sınavı ertelenmeden önce; 2019-2. Döneminde yeni kayıt olan veya kayıt yenileyen öğrencilerimiz, seçmiş olduğu dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini, 1 – 9 Haziran 2020 tarihleri arasında öncelikli olarak kendi şifreleriyle (şifreleri olmayan öğrencilerimiz 444 0 632 (mebim) aracılığıyla ya da halk eğitim merkezi müdürlüklerinden şifrelerini öğrenebilirler) daha önce seçmiş oldukları dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini değiştirebilirler.

Ayrıca; ceza ve tevkifevlerinden tahliye olan öğrencilerimiz; 444 0 632 (mebim) aracılığıyla tutuklu hükümlü ibaresini kaldırtarak, daha önce seçmiş oldukları dersleri ve girmek istedikleri sınav merkezini güncelleyebileceklerdir.

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MEB takvimi ile AÖO, MAÖL, AİHL, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Lise AÖL 2. dönem sınav tarihleri...
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