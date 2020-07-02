MEB takvimi ile AÖO, MAÖL, AİHL, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Lise AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇME VE SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

MEB tarafından yapılan duyuruya göre, Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen; Açık Öğretim Lisesi 2019-2. Dönem sınavı, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

2019-2. Dönem sınavı ertelenmeden önce; 2019-2. Döneminde yeni kayıt olan veya kayıt yenileyen öğrencilerimiz, seçmiş olduğu dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini, 1 – 9 Haziran 2020 tarihleri arasında öncelikli olarak kendi şifreleriyle (şifreleri olmayan öğrencilerimiz 444 0 632 (mebim) aracılığıyla ya da halk eğitim merkezi müdürlüklerinden şifrelerini öğrenebilirler) daha önce seçmiş oldukları dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini değiştirebilirler.

Ayrıca; ceza ve tevkifevlerinden tahliye olan öğrencilerimiz; 444 0 632 (mebim) aracılığıyla tutuklu hükümlü ibaresini kaldırtarak, daha önce seçmiş oldukları dersleri ve girmek istedikleri sınav merkezini güncelleyebileceklerdir.