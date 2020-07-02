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MSÜ sonuçları açıklandı

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sonuçları açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 16:06 ABONE OL
MSÜ sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Haziran'da uygulanan 2020-MSÜ değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

ÖSYM takvimine göre, 7 Temmuz'da açıklanması öngörülen MSÜ sonuçları, 5 gün önce açıklanmış oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, MSÜ sonuçlarının adaylara, ailelerine ve millete hayırlı olmasını diledi.

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MSÜ sonuçları açıklandı
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