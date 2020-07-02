Milli Savunma Üniversitesi sınavı MSÜ soru ve cevap kağıdı görüntüleme nasıl yapılır? 2020 MSÜ soru ve cevapları erişime açıldı!

MSÜ soru ve cevap kağıtları ÖSYM tarafından 10 gün süreyle erişime açıldı. Adaylar bu sayede kendi cevaplarını da görebilecek. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve ardından cevap kağıdı görüntüle butonunu seçerek kendi kitapçıklarına ulaşabilecek. Peki, 2020 MSÜ soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte ÖSYM AİS ekranı ile 2020 MSÜ soru ve cevapları görüntüleme ekranı!

ÖSYM MSÜ SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

ÖSYM resmi sitesi üzerinden yayımlanan duyuruya göre; 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Belirleme Sınavı sonuçları ile beraber MSÜ soru ve cevapları da vatandaşların erişimine açılmış oldu…