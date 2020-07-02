Milli Savunma Üniversitesi sınavı MSÜ soru ve cevap kağıdı görüntüleme nasıl yapılır? 2020 MSÜ soru ve cevapları erişime açıldı!

MSÜ soru ve cevap kağıtları ÖSYM tarafından 10 gün süreyle erişime açıldı. Adaylar bu sayede kendi cevaplarını da görebilecek. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve ardından cevap kağıdı görüntüle butonunu seçerek kendi kitapçıklarına ulaşabilecek. Peki, 2020 MSÜ soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte ÖSYM AİS ekranı ile 2020 MSÜ soru ve cevapları görüntüleme ekranı!
ÖSYM MSÜ SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!
ÖSYM resmi sitesi üzerinden yayımlanan duyuruya göre; 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Belirleme Sınavı sonuçları ile beraber MSÜ soru ve cevapları da vatandaşların erişimine açılmış oldu…
MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;
"14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "
MSÜ soru ve cevapları için tıklayınız...