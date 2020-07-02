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duyurdu: e-YDS sınav giriş yerleri belli oldu! 2020 sorgulama ekranı!

Merakla beklenilen e-YDS İngilizce sınav giriş belgeleri yayınlandı. tarafından yapılan açıklamada, e-YDS 2020/8 İngilizce sınavı kapsamında adayların sınava katılım göstereceği yerlerin açıklandığı bildirildi. Peki, ÖSYM ile nasıl, nereden alınır? İşte, ÖSYM AİS ile e-YDS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı...

İHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 14:55 ABONE OL
ÖSYM duyurdu: e-YDS sınav giriş yerleri belli oldu! 2020 e YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 4 Temmuz tarihinde uygulanacak e-YDS 2020/8 İngilizce sınavına girecek adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işleminin tamamlandığını açıkladı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden 2 Temmuz tarihinde saat 14.00'ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. ÖSYM, 4 Temmuz'da yapılacak e-YDS 2020/8 İngilizce sınavında adayların saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında da bulundu.

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM duyurdu: e-YDS sınav giriş yerleri belli oldu! 2020 e YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
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