2020 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri belli oldu!

ATA AÖF bütünleme sınavları için binlerce vatandaş bekleyişe geçti. Final sınavlarının sonuçlarının açıklanması ile not ortalamaları düşük vatandaşlar derslerden geçebilmek adına bu sınava giriş sağlayacak. Peki, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim AÖF bütünleme sınavı tarihleri belirlendi mi? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

2020 ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden eğitim alan vatandaşlar final notlarının açıklanması ile beraber bütünlemeler için hazırlıklara başladı. Aynı zamanda Yapılan açıklamayla hiçbir şekilde mazeret ve telafi sınavı yapılmayacağı açıklandı. ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri için ise Temmuz ayı işaret edilmişti…