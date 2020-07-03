Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 2020 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri belli oldu!

2020 ATA bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri belli oldu!

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin beklediği final sonuçlarının açıklanması ile beraber ATA bütünleme sınavı tarihleri binlerce öğrencinin gündemine geldi. Dönem sonu not ortalamasını yüzde 70 oranında etkilediği bilinen bu sınavlara vize ve finallerden yeterli puanı alamayan öğrenciler katılım sağlıyor. Peki, 2020 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.7.2020 07:37 Son Güncelleme: 3.7.2020 07:38 ABONE OL
ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri belli oldu!

ATA bütünleme sınavları için binlerce vatandaş bekleyişe geçti. Final sınavlarının sonuçlarının açıklanması ile not ortalamaları düşük vatandaşlar derslerden geçebilmek adına bu sınava giriş sağlayacak. Peki, Açıköğretim AÖF bütünleme sınavı tarihleri belirlendi mi? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

2020 ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden eğitim alan vatandaşlar final notlarının açıklanması ile beraber bütünlemeler için hazırlıklara başladı. Aynı zamanda Yapılan açıklamayla hiçbir şekilde mazeret ve telafi sınavı yapılmayacağı açıklandı. ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri için ise Temmuz ayı işaret edilmişti…

ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri belli oldu!

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

2020 ATA bütünleme sınavları için tarafından yapılan açıklamada; sınavların 6-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirildi. Aynı zamanda koronavirüs salgını nedeniyle bütünleme sınavları online sistem üzerinden gerçekleşecek.

ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri belli oldu!

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2020 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA