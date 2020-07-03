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Çalışma Ekonomisi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? ÇEKO mezunları nerelerde çalışır?

Üniversitelerde iki yıl veya dört yıl okunan her bölümün, mezun olduktan sonra iş olanakları, imkanları, fırsatları ve maaşları farklılık göstermektedir. Bunlardan birisi de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEKO) bölümü olarak öne çıkmaktadır. Özellikle tercih dönemlerinde, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü dersleri, mezuniyetten sonra iş olanakları, fırsatları ve maaşları yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Peki, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEKO) bölümü dersleri nelerdir, mezunları ne iş yapar ve iş imkânları nelerdir? İşte, bu bölümün dersleri, iş olanakları, fırsatları, maaşları ve dersleri hakkındaki bilgiler...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 09:44 Son Güncelleme: 3.7.2020 09:45 ABONE OL
Çalışma Ekonomisi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? ÇEKO mezunları nerelerde çalışır?

İnsanların hayatına yön veren ve şekillendiren en önemli olgulardan birisi de sahip olunan meslektir. Bu yüzden, üniversitelerde okunacak bölümlerin tercihi de önem arz etmektedir. Zira, üniversitelerin tercih dönemlerinde istenmeyen bir bölümü tercih listesine yazmak ve akabinde bu bölümü okumak, kişinin hayatı boyunca yaptığı en önemli hatalardan birisi olabilir. Doğru üniversite ve bölüm seçimi de bu yüzden oldukça kritik bir durumdur.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (ÇEKO) BÖLÜMÜ DERSLERİ, İŞ OLANAKLARI VE MAAŞLARI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü de üniversitelerin tercih döneminde en çok araştırılan bölümlerin başında gelmektedir. Ders çeşitliliği ile ön plana çıkan bu bölüm, mezuniyetin ardından da sunduğu iş olanakları, maaşları, fırsatları ve imkânları ile bilinmektedir. Bu doğrultuda, Çalışma Ekonomisi (ÇEKO) mezunları ne iş yapar, dersleri neler ve iş imkanları nasıl sorularına yanıt arayanlar doğru yerdeler.

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ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ NELER?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü dersleri okuldan okula farklılık göstermekle beraber, genellikle zorunlu ve seçmeli olarak iki şekildedir. ÇEKO bölümünün derslerinden bazıları şu şekildedir:

  • Kamu Maliyesi
  • Çalışma Ekonomisine Giriş
  • İktisada Giriş
  • Çalışma İlişkileri ve Sanat
  • Vergi Hukuku
  • Türkiye'de Kalkınma ve İstihdam
  • Yönetim ve Organizasyon
  • Mikro İktisat
  • İdare Hukuku
  • Makro İktisat
  • Bireysel İş Hukuku
  • İstihdam ve İşsizlik
  • Türk Vergi Sistemi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
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ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün iş imkanları oldukça fazladır. Zira, bu bölüm, birçok bölümden ders içerdiği için mezunları da çeşitli sektörlerden iş bulabilir. Bundan dolayı, bölüme girer girmez öğrencilerin bir yol haritası belirlemeleri gerekmektedir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü mezunları, kamu ve özel sektörün personel ve insan kaynakları bölümünde iş olanakları bulabilirler. Bununla beraber, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş ya da uzman olarak istihdam edilebilirler.

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ÇEKO MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında uzman ve/veya müfettiş olarak,
  • Diğer bakanlıklarda uzman, müfettiş ve/veya denetçi olarak,
  • Sosyal Güvenlik Kurumunda uzman ve/veya müfettiş olarak,
  • Türkiye İş Kurumunda uzman ve/veya müfettiş olarak,
  • Özel sektörde yönetici olarak,
  • Sendika ve Konfederasyonlar başta olmak üzere dernek, vakıf ve kooperetiflerde uzman ve/veya yönetici olarak istihdam edilebilirler.

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