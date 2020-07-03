ÖSYM 2020 DGS geç başvuru nasıl ve nereden yapılır? Dikey Geçiş Sınavı DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 DGS ücreti 130 lira olarak belirlenirken geç başvuru ücreti ise 195 TL.

DGS PARASI HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

DGS NE ZAMAN?

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 9 Eylülde açıklanacak.