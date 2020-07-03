ÖSYM 2020 DGS geç başvuru nasıl ve nereden yapılır? Dikey Geçiş Sınavı DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

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ÖSYM 2020 geç başvuru nasıl ve nereden yapılır? Dikey Geçiş Sınavı ücreti ne kadar?

geç başvuruları 3 Temmuz itibarıyla bugün başladı. Çeşitli nedenlerden ötürü başvuru tarihlerini kaçıranlar için son fırsat olan geç başvuru tarihleri adaylar tarafından araştırılırken ücret bilgisi, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin detaylar da araştırılmaya başlandı. Peki; nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM kılavuzu ile ne kadar, nereye yatırılacak?

Giriş Tarihi: 3.7.2020 17:39 Son Güncelleme: 3.7.2020 17:39 ABONE OL
DGS geç başvuruları bugün başladı! ÖSYM 2020 DGS geç başvuru nasıl ve nereden yapılır? Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan geç başvuru tarihi bugün itibarıyla başladı. 9-17 Haziran 2020 itibarıyla alınan başvuruları çeşitli nedenlerden ötürü kaçıranlar geç başvuru hakkına sahip olacak. Bu bağlamda; nasıl ve nereden yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2020 DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ!

Dikey Geçiş Sınavı işlemleri 3 Temmuz 2020 bugün itibarıyla başladı. ise 195 TL olarak belirlendi.

2020 DGS GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS geç başvuruları bugün başladı! ÖSYM 2020 DGS geç başvuru nasıl ve nereden yapılır? Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru ücreti ne kadar?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 ücreti 130 lira olarak belirlenirken geç başvuru ücreti ise 195 TL.

DGS PARASI HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

DGS NE ZAMAN?

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 9 Eylülde açıklanacak.

DGS geç başvuruları bugün başladı! ÖSYM 2020 DGS geç başvuru nasıl ve nereden yapılır? Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru ücreti ne kadar?
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ÖSYM 2020 DGS geç başvuru nasıl ve nereden yapılır? Dikey Geçiş Sınavı DGS geç başvuru ücreti ne kadar?
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