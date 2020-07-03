Diyaliz mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Diyaliz bölümü mezunları nerelerde çalışır?

Meslekler, insanların hayatlarının en önemli hazinelerinden bir tanesidir. Bu açıdan bakıldığında, iki veya dört yıllık üniversitelerde okunacak bölümlerin tercihi de oldukça önemlidir. Zira, üniversitelerin tercih dönemlerinde yeterli araştırma yapmadan bir bölümü tercih listesine yazmak ve akabinde bu bölümde okumak, kişinin hayatı boyunca yaptığı en önemli hatalardan birisi olabilir. Doğru ve yeterli bir araştırma yapılarak okunacak bölüm de bu yüzden kıymetlidir.

DİYALİZ BÖLÜMÜ DERSLERİ, İŞ OLANAKLARI VE MAAŞLARI

Diyaliz bölümü de üniversitelerin tercih döneminde araştırılan bölümleri arasında yer almaktadır. Dersleri ile dikkat çeken bu bölüm, mezuniyetin ardından da sunduğu iş olanakları, maaşları, fırsatları ve imkânları ile bilinmektedir. Peki, Diyaliz bölümü mezunları ne iş yapar, dersleri neler ve iş imkanları nasıl? Merak edilen soruların yanıtlarına sizler için açıklık getirdik.

Sağlık yönetimi bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Sağlık yönetimi mezunları nerelerde çalışır?

DİYALİZ BÖLÜMÜ DERSLERİ NELER?

Bu programın eğitim süresi 2 yıldır. Diyaliz programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Diyaliz bölümü dersleri okuldan okula farklılık göstermektedir. Bununla beraber dersler, genellikle teorik ve uygulamalı olarak iki şekildedir. Diyaliz bölümünün derslerinden bazıları şu şekildedir:

Sağlık Terminolojisi ve Kavramları

Nefroloji

Biyokimya

Anatomi ve Fizyoloji

Genel Mikrobiyoloji ve Asepsi

Hastalıklar Bilgisi

Diyaliz Makinesi ve Uygulamaları

Sağlık Hukuku ve Meslek Etiği

Beslenme İlkeleri

Diyaliz Uygulamaları

İletişim Becerileri

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Diyaliz Ekipmanlarının Kullanımı ve Bakımı

DİYALİZ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Diyaliz Bölümü mezunları, ön lisans programını başarı ile tamamladıklarında "Diyaliz Teknikeri" unvanı alırlar.

Diyaliz bölümü mezunları, devlet ve özel hastanelerinin hemodiyaliz ünitelerinde, özel diyaliz merkezlerinde çalışabilirler.

DİYALİZ BÖLÜMÜ MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

Ülkemizde bulunan hastanelerde diyaliz bölümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özel diyaliz merkezlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır.

Bu yüzden hastanelerde ve özel diyaliz merkezlerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal sigorta hastaneleri, üniversite hastanelerinde, diyaliz teknikerlerine ihtiyaç duyulmakta, ayrıca kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.