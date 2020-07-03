Ekonometri mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Ekonometri mezunları nerelerde çalışır?

İnsanların hayatına yön veren ve şekillendiren en önemli olgulardan birisi de sahip olunan meslektir. Bu yüzden, üniversitelerde okunacak bölümlerin tercihi de önem arz etmektedir. Zira, üniversitelerin tercih dönemlerinde istenmeyen bir bölümü tercih listesine yazmak ve akabinde bu bölümü okumak, kişinin hayatı boyunca yaptığı en önemli hatalardan birisi olabilir. Doğru üniversite ve bölüm seçimi de bu yüzden oldukça kritik bir durumdur.

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERSLERİ, İŞ OLANAKLARI VE MAAŞLARI

Ekonometri bölümü de üniversitelerin tercih döneminde en çok araştırılan bölümlerin başında gelmektedir. Ders çeşitliliği ile ön plana çıkan bu bölüm, mezuniyetin ardından da sunduğu iş olanakları, maaşları, fırsatları ve imkânları ile bilinmektedir. Bu doğrultuda, Ekonometri mezunları ne iş yapar, dersleri neler ve iş imkanları nasıl sorularına yanıt arayanlar doğru yerdeler.

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EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERSLERİ NELER?

Ekonometri bölümü dersleri okuldan okula farklılık göstermekle beraber, genellikle zorunlu ve seçmeli olarak iki şekildedir. Ekonometri bölümünün derslerinden bazıları şu şekildedir:

İktisada Giriş

Finansal Muhasebe

Doğrusal Cebir

Mikro İktisat

İleri Matematik

Bilgisayar Programlama

İşletme Finansı

Makro İktisat

Temel Varyans Analizi

İleri Excel Uygulamaları

Örnekleme Yöntemleri

Regresyon Analizi

Yatırım Projeleri Analizi

Proje Analizi

Para Teorisi ve Politikası

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EKONOMETRİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Ekonometri bölümünün iş imkanları oldukça fazladır. Zira, bu bölüm, birçok bölümden ders içerdiği için mezunları da çeşitli sektörlerden iş bulabilir. Bundan dolayı, bölüme girer girmez öğrencilerin kendilerine bir yol haritası çizmeleri gerekmektedir.

Ekonometri bölümü mezunları gerek kamu gerekse özel sektörde farklı işler bulabilmektedir. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, bu unvanlara sahip olup çalışabilirler. Ayrıca ekonometri mezunları, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

EKONOMETRİ MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

Ekonometri bölümü mezunları; Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda iş bulma olanağına sahiptirler.

Bunlara ek olarak, Devlet planlama Teşkilatı (DPT), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Merkez Bankası gibi analiz işlerinin yoğun olduğu kamu kuruluşları ile özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında da istihdam edilebilirler.

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