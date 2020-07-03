MEB kazanım değerlendirme uygulaması nedir? Uzaktan eğitim testi ne zaman ve nasıl yapılacak?

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kazanım değerlendirme uygulaması nedir? ne zaman ve nasıl yapılacak?

tarafından uzaktan eğitim sürecinde ortaokul ve lise öğrencilerinin kazanımları edinme düzeylerini tespit edilmesi amaçlanıyor. Çevrim içi Kazanım Değerlendirme Uygulamasıyla geliştirilen yazılım aracılığıyla her öğrenci, sistemin kendisine rastgele atadığı sadece bir dersten uygulamaya katılacak. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıda konuya yönelik tüm bilgiler yer alıyor. Peki uygulaması nedir, ne işe yarar? ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 3.7.2020 09:13 Son Güncelleme: 3.7.2020 09:13 ABONE OL
MEB kazanım değerlendirme uygulaması nedir? Uzaktan eğitim testi ne zaman yapılacak?

kazanım değerlendirme uygulamasıyla öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun olarak testler hazırladı. tarafından uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kazanımlarını edinme düzeyleri belirlenmiş olacak. Türkiye geneli yapılacak olan Çevrim içi Kazanım Değerlendirme Uygulaması ortaokul 5, 6, 7 ve liselerin 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olacak. Buna göre; uygulaması nedir, ne işe yarar? ne zaman yapılacak?

MEB KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI NEDİR?

Uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve lise öğrencilerinin kazanımları edinme düzeylerini tespit amacıyla "Çevrim içi Kazanım Değerlendirme Uygulaması"nı hayata geçiriyor. Uygulamada sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanan testler uygulanarak, kazanım düzeyleri belirlenecek. İşte Çevrim içi Kazanım Değerlendirme Uygulaması hakkında merak edilenler…

MEB kazanım değerlendirme uygulaması nedir? Uzaktan eğitim testi ne zaman yapılacak?

MEB KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde 1-7 Temmuz'da "Çevrimiçi Kazanım Değerlendirme Uygulaması" yapılacak.

Uygulama resmi ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve liselerin 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olacak. Öğrencilere, sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanan, bilgisayar, tablet ve cep telefonundan katılabilecekleri çevrimiçi test uygulanacak.

Testi, 5'inci sınıflar 1 Temmuz, 9'uncu sınıflar 2 Temmuz, 6'ncı sınıflar 3 Temmuz, 11'inci sınıflar 4 Temmuz, 7'nci sınıflar 6 Temmuz, 10'uncu sınıflar 7 Temmuz'da saat 08.00-23.59 arasında "araştırma..gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

Uygulama süresi tüm sınıf seviyelerindeki tüm testler için 40 dakika olacak. Her testte 20 soru bulunacak. Uygulama sonunda doğru, yanlış ve boş bırakılan soruların sayıları görülebilecek, ancak bu sonuç herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak.

Ortaokul öğrencilerine Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce, lise öğrencilerine ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce testleri uygulanacak. Her öğrenci, sistemin kendisine rastgele atadığı sadece bir dersten uygulamaya katılacak.

MEB kazanım değerlendirme uygulaması nedir? Uzaktan eğitim testi ne zaman yapılacak?
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MEB kazanım değerlendirme uygulaması nedir? Uzaktan eğitim testi ne zaman ve nasıl yapılacak?
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