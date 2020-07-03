Milli Savunma Üniversitesi Harp okulları ve MYO taban puanları 2020! Kadın erkek MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgileri burada

Binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversite Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları dün açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sınav sonuçlarının ÖSYM'nin AİS giriş ekranı üzerinden erişime açıldığı duyurulurken bu duyurunun ardından MSÜ taban puanları araştırılmaya başlandı. MSÜ tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır, MSÜ taban puanları 2020 ne zaman belli olur? İşte detaylar…

MSÜ TABAN PUANLARI: 2020 HARP OKULLARI VE MYO TABAN PUANI KAÇ?

2020 MSÜ taban puanları vatandaşların gündem maddesinin başında geliyor… ÖSYM tarafından uygulanan Milli Savunma Üniversitesi sınavında adaylar, hayalini kurdukları üniversite eğitimini alabilmek için ter dökmüştü. ÖSYM takviminde bulunan tarihe göre daha erken bir tarihte açıklanan Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ile beraber şimdi ise gözler tercih sürecine çevrildi…