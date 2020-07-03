Milli Savunma Üniversitesi Harp okulları ve MYO taban puanları 2020! Kadın erkek MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgileri burada

Binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversite Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları dün açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sınav sonuçlarının ÖSYM'nin AİS giriş ekranı üzerinden erişime açıldığı duyurulurken bu duyurunun ardından MSÜ taban puanları araştırılmaya başlandı. MSÜ tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır, MSÜ taban puanları 2020 ne zaman belli olur? İşte detaylar…
2020 MSÜ taban puanları vatandaşların gündem maddesinin başında geliyor… ÖSYM tarafından uygulanan Milli Savunma Üniversitesi sınavında adaylar, hayalini kurdukları üniversite eğitimini alabilmek için ter dökmüştü. ÖSYM takviminde bulunan tarihe göre daha erken bir tarihte açıklanan Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ile beraber şimdi ise gözler tercih sürecine çevrildi…
MSÜ SINAVI TABAN PUANLARI 2020
Bünyesinde harp okulları, enstitüler ve meslek yüksekokullarını barından Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren veya girecek olan adaylar, MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Puan Hesaplama İşlemi nasıl yapılır? İşte yanıtı…
MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
MSÜ puan hesaplama diğer sınavlarda olduğu gibi burada da net üzerinden yapılmaktadır. Puan hesaplama işlemi gerçekleştirilirken 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü unutulmamalıdır. Tüm adaylar girdikleri testten aldıkları nete göre ham puanlarını belirleniyor. Alınan ham puanlar doğrultusunda o testin ortalama ve standart sapması bulunur. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.