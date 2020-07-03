SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı okulların açılış tarihi belli oldu

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yerli ve yabancı haber ajanslarına düşmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ülkemizde etkili olmaya başladığı ilk günlerden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerimizin sağlığının korunması amacıyla hızla tedbirler alınarak EBA sistemiyle uzaktan eğitime geçilmiş ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin devamlılığı sağlanmıştı. Devreye alınan normalleşme planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyerek açıkladı. Bu açıklama sonrasında öğrencileri, öğretmen ile veliler 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı okulların açılış tarihini öğrenmek amacıyla Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtlarını merak etmeye başladı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB İLE 2020 - 2021 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2020 - 2021 eğitim - öğretim yılı okulların açılış - kapanış ve ara tatil tarihleri şöyle belirlendi;