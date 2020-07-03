SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı okulların açılış tarihi belli oldu

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SON DAKİKA HABERİ: ? ile 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı okulların açılış tarihi belli oldu

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan coronavirüs pandemisi sebebiyle son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle EBA sistemiyle uzaktan eğitim uygulaması yapılan ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında açılış - kapanış ve ara tatil tarihleri () tarafından açıklandı. Bu bağlamda öğrenciler, öğretmenler ile veliler 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı okulların açılış tarihi ile ilgili ? sorusunun yanıtlarını merak edilmeye başladı. İşte son dakika 2020 - 2021 okulların açılış tarihi haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 3.7.2020 22:12 ABONE OL
SON DAKİKA! Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 2020 – 2021 eğitim öğretim okulların açılış tarihi belli oldu!

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yerli ve yabancı haber ajanslarına düşmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ülkemizde etkili olmaya başladığı ilk günlerden bu yana () tarafından öğrencilerimizin sağlığının korunması amacıyla hızla tedbirler alınarak EBA sistemiyle uzaktan eğitime geçilmiş ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin devamlılığı sağlanmıştı. Devreye alınan normalleşme planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyerek açıkladı. Bu açıklama sonrasında öğrencileri, öğretmen ile veliler 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı okulların açılış tarihini öğrenmek amacıyla ? sorusunun yanıtlarını merak etmeye başladı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB İLE 2020 - 2021 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2020 - 2021 eğitim - öğretim yılı okulların açılış - kapanış ve ara tatil tarihleri şöyle belirlendi;

SON DAKİKA! Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 2020 – 2021 eğitim öğretim okulların açılış tarihi belli oldu!
  • MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.
  • Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin

Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde.. 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz.

ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 2020 – 2021 eğitim öğretim okulların açılış tarihi belli oldu!
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SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı okulların açılış tarihi belli oldu
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