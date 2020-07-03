SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı okulların açılış tarihi belli oldu

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yerli ve yabancı haber ajanslarına düşmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ülkemizde etkili olmaya başladığı ilk günlerden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerimizin sağlığının korunması amacıyla hızla tedbirler alınarak EBA sistemiyle uzaktan eğitime geçilmiş ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin devamlılığı sağlanmıştı. Devreye alınan normalleşme planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyerek açıkladı. Bu açıklama sonrasında öğrencileri, öğretmen ile veliler 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı okulların açılış tarihini öğrenmek amacıyla Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtlarını merak etmeye başladı...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2020 - 2021 eğitim - öğretim yılı okulların açılış - kapanış ve ara tatil tarihleri şöyle belirlendi;
- MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.
- Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin
Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde.. 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz.
ifadelerini kullandı.