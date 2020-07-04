Kültür karıncası Çiftçi hayatını kaybetti

Kültür sanat dünyasının önemli isimlerinden yazar ve şair, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İrfan Çiftçi, 55 yaşında vefat etti. Son dönemde Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Kültür ve Tanıtma Müşavirliği görevinde bulunan Çiftçi, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz, "Kars yöresi ve Azerbaycan başta olmak üzere aşık tarzı eserlerin arşivine büyük emek verdi. Akademi ve kültür camiasının sohbet ehli simalarındandı" dedi. İÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz da Çiftçi'nin uçları buluşturan aklın merkezi olduğunu kaydederek, "1980 kuşağının buruk sessizliğini bozan bir genç adam. Kimi zaman direkt kimi zaman ironik üslubuyla karşısındakini şaşırtan neşeli bir suret İrfan Çiftçi. Tanımayanlar için ne büyük bir noksanlıktır izah edemem. Kültür karıncası ve dergi kurduydu" diye konuştu. Çiftçi için yarın İÜ Rektörlüğü'nde tören düzenlenecek. Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Gebze'de bulunan aile mezarlığına defnedilecek. Çiftçi, öğretim görevliliği dışında MÜSİAD ve İBB'de çeşitli görevlerde bulundu. AA