Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB takvimi son dakika duyuruldu! Uzaktan eğitim devam edecek mi, okullar ne zaman açılıyor?

Son dakika haberleri… Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile milyonlarca öğrenci Ağustos ayında belirlenen tarihte okullarına kavuşacak. Uzunca bir süre salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri örgün eğitime korona tedbirleri kapsamında geri dönüyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi, 2020-2021 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB takvimi ile açıklanan son dakika tarihleri…

2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? UZAKTAN EĞİTİM DEVAM MI EDECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı; önümüzdeki dönemde okulların başlayacağı tarihi duyurdu. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği konu yanıt bulurken aylarca uzaktan eğitim gören öğrenciler bu seneye erken tarihte başlayacak. Okulların açılacağı tarih ile beraber tüm detaylar merak ediliyor…