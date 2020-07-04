YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM ile 2020 üniversite sınavı YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

Halk arasında üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı milyonlarca öğrencinin katılımı ile tamamlandı. Aday öğrenciler, iyi bir üniversite hayali ile TYT, AYT ve YDT oturumlarına girdi ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Sınavın ardından ise hiç şüphesiz en çok merak edilen konu olarak 2020 YKS sonuçları öne çıkıyor. TYT, AYT ve YDT YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığının geçtiğimiz günlerde erişime açılması ile beraber adaylar da YKS sonuçları kapsamında alacakları puana yönelik ön tahminde bulunmaya başladı.

2020 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların tercih için kullanacakları puan, YKS sınav sonuçları ile belli olacak. Bu yüzden, milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek '2020 YKS sınav sonuçları açıklandı!' açıklamasına çevrildi.

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de bir kez daha duyuruldu.

İşte, 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih;