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sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ile 2020 üniversite sınavı YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

Üniversite sınavının ardından 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci, iyi bir üniversite hayali ile TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterdi. tarafından soru ve cevap anahtarı kitapçığının yayımlanmasının ardından YKS sınav sonuçları için heyecanlı dolu bekleyiş başladı. ÖSYM ayrıca, 2020 YKS sonuçları için de kesin bir tarih verdi. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2020 YKS sonuçları açıklanma tarihi...

Giriş Tarihi: 4.7.2020 13:20 ABONE OL
YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM ile 2020 üniversite sınavı YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

Halk arasında üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı milyonlarca öğrencinin katılımı ile tamamlandı. Aday öğrenciler, iyi bir üniversite hayali ile TYT, AYT ve YDT oturumlarına girdi ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Sınavın ardından ise hiç şüphesiz en çok merak edilen konu olarak 2020 öne çıkıyor. TYT, AYT ve YDT soru ve cevap anahtarı kitapçığının geçtiğimiz günlerde erişime açılması ile beraber adaylar da YKS sonuçları kapsamında alacakları puana yönelik ön tahminde bulunmaya başladı.

2020 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların tercih için kullanacakları puan, ile belli olacak. Bu yüzden, milyonlarca öğrencinin gözü kulağı 'den gelecek '2020 YKS sınav sonuçları açıklandı!' açıklamasına çevrildi.

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de bir kez daha duyuruldu.

İşte, 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih;

YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM ile 2020 üniversite sınavı YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı için tarih verildi.

, 28 temmuz 2020'de açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM ile 2020 üniversite sınavı YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI! TYT, AYT, YDT YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI!

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ! (TYT, AYT, YDT)

YKS TYT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS AYT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS YDT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM ile 2020 üniversite sınavı YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. , tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.

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YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM ile 2020 üniversite sınavı YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!
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