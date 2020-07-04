YKS sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? 2020 ÖSYM ile YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

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ne zaman ve hangi gün açıklanacak? 2020 ÖSYM ile YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, üniversite sınavının ardından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci, iyi bir üniversite hayali ile TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterdi. ÖSYM tarafından soru ve cevap anahtarı kitapçığının yayımlanmasının ardından için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM ayrıca, 2020 YKS sonuçları için de net bir tarih verdi. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2020 YKS sonuçları açıklanma tarihi...

Giriş Tarihi: 4.7.2020 08:18 Son Güncelleme: 4.7.2020 08:19 ABONE OL
YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

Üniversite sınavı olarak da adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, milyonlarca öğrencinin katılımı ile tamamlandı. Adaylar, iyi bir üniversite hayali ile TYT, AYT ve YDT oturumlarına girdi ve zorlu sorular karşısında ter döktü. Sınavın ardından ise 2020 merak edilmeye başlandı. TYT, AYT ve YDT YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığının erişime açılması ile beraber adaylar da YKS sonuçları kapsamında alacakları puana yönelik ön tahminde bulunmaya başladı.

YKS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların tercih öncesinde elde edecekleri TYT, AYT ve YDT puanları neticesinde belli olacak. Bu yüzden, milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek '2020 YKS sınav sonuçları açıklandı!' açıklamasına çevrildi.

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de bir kez daha duyuruldu.

İşte, 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih;

YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı için tarih verildi.

, 28 temmuz 2020'de açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

YKS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI! TYT, AYT, YDT YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI!

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ! (TYT, AYT, YDT)

YKS TYT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS AYT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS YDT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!
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YKS sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? 2020 ÖSYM ile YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!
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