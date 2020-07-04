YKS sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? 2020 ÖSYM ile YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

Üniversite sınavı olarak da adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, milyonlarca öğrencinin katılımı ile tamamlandı. Adaylar, iyi bir üniversite hayali ile TYT, AYT ve YDT oturumlarına girdi ve zorlu sorular karşısında ter döktü. Sınavın ardından ise 2020 YKS sonuçları merak edilmeye başlandı. TYT, AYT ve YDT YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığının erişime açılması ile beraber adaylar da YKS sonuçları kapsamında alacakları puana yönelik ön tahminde bulunmaya başladı.

YKS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların tercih öncesinde elde edecekleri TYT, AYT ve YDT puanları YKS sınav sonuçları neticesinde belli olacak. Bu yüzden, milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek '2020 YKS sınav sonuçları açıklandı!' açıklamasına çevrildi.

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de bir kez daha duyuruldu.

İşte, 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih;