2020 E Okul VBS ekranı ile MEB okula başlama yaşı sorgulama ve kayıt durumu: Çocuğum hangi okula gidecek?

Çocuklarını ilk kez ilkokula kayıt ettirecek anne babaları yakından ilgilendiren çocuğum hangi okula gidecek araştırmaları yapılmaya başlandı. İlkokula başlama yaşı sorgulama yapmak isteyen ebeveynler için çocuğum hangi okula gidecek? MEB E Okul arastirma.meb.gov.tr ile kayıt durumu ve okula başlama yaşı sorgulama!
Çocuklarının hangi okula kayıtlı olduklarını ya da hangi okula gideceklerini öğrenmek isteyen veliler şimdiden araştırma yapmaya başladılar. İlkokul 1.sınıf ile ortaokul 5.sınıf öğrencileri için kayıt yaptırılması gerekiyor. Kayıt yapılabilmesi için okulların belirlenmiş olması gerekmektedir.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA KAYITLI?
Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linklere tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.
E OKUL MEB EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
E OKUL VBS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
OKULA BAŞLAMA YAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? KAYITLAR NE ZAMAN?
İlk defa öğrenim hayatına başlayacak olan öğrencilerin velileri "çocuğum hangi okula kayıtlı?" sorusuna yanıt arıyor. Ancak kayıt yaptıracak okullar henüz belirlenmedi.
2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.