KPSS başvurusu nasıl yapılır ve başvurular ne zaman bitiyor? 2020 KPSS sınavı başvuru ücreti nereye yatırılacak?

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nasıl yapılır ve başvurular ne zaman bitiyor? 2020 KPSS sınavı başvuru ücreti nereye yatırılacak?

Geçtiğimiz günlerde başlayan 2020 KPSS sınavı başvuruları alınmaya devam ediyor. ÖSYM kılavuzu yayımlanırken ücreti ve diğer birçok detay da netleşti. Bu noktada, sınava yönelik çalışmalarını sürdüren adaylar da başvuru işlemleri başta olmak üzere birçok konu hakkında araştırmalarını arttırdı. Öyle ki, KPSS başvuru tarihleri içerisinde ilgili başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Peki, 2020 KPSS lisans başvuru nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? KPSS başvuru ücreti ne kadar ve nereye yatacak? İşte, ÖSYM kılavuzu ve diğer bilgiler...

Giriş Tarihi: 5.7.2020 09:32 Son Güncelleme: 5.7.2020 09:32 ABONE OL
KPSS başvuru tarihi ve ücreti 2020: KPSS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? KPSS başvuru ücreti nereye yatacak?

Devlet bünyesinde kurum ve kuruluşlarda çalışmanın hayaline sahip olan adayların katılacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları alınmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından ilgili başvuru kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayımlanırken 2020 KPSS sınav ücreti gibi merak edilen birçok konu da netlik kazandı. Kılavuzda ayrıca, 2020 tarihleri de duyuruldu. Bu doğrultuda, başvuru tarihleri, sınav ücreti ve diğer tüm merak edilenler sabah.com.tr'de!

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumları kapsamındaki başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'a kadar sürecek.

Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri arasında başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE ÖDENECEK?

ÖSYM'nin kılavuzunda KPSS başvuru sınav ücreti de duyuruldu. Peki, nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatacak?

İşte, KPSS başvuruları hakkında merak edilenler...

KPSS başvuru tarihi ve ücreti 2020: KPSS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? KPSS başvuru ücreti nereye yatacak?

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI!

başvuruları 30 Haziran itibarı ile başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

2020- Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS başvuru tarihi ve ücreti 2020: KPSS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? KPSS başvuru ücreti nereye yatacak?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
  • ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
KPSS başvuru tarihi ve ücreti 2020: KPSS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? KPSS başvuru ücreti nereye yatacak?

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

  • Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
  • Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
KPSS başvuru tarihi ve ücreti 2020: KPSS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? KPSS başvuru ücreti nereye yatacak?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 lisans başvuruları 'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır

KPSS başvuru tarihi ve ücreti 2020: KPSS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? KPSS başvuru ücreti nereye yatacak?

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

  • 2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
  • 2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
  • 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
KPSS başvuru tarihi ve ücreti 2020: KPSS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? KPSS başvuru ücreti nereye yatacak?

KPSS OTURUMLARINDA KAÇ SORU SORULACAK?

  • KPSS Lisans sınavında ( Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60) adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek.
  • KPSS Eğitim Bilimleri Sınavında sınava girecek adaylara toplam 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.
  • KPSS Alan Bilgisinde adaylara İşletme, Muhasebe, İstatistik, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Uluslararası İlişkiler sınavında toplam 40 soru sorulacak.Adaylara sorular için 50 dakika süre verilecek. İstatistik sınava giren adaylara 40 soru için 60 dakika verilecek.
  • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için adaylara toplam 75 soru sorulacak.
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KPSS başvurusu nasıl yapılır ve başvurular ne zaman bitiyor? 2020 KPSS sınavı başvuru ücreti nereye yatırılacak?
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