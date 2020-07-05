MEB son dakika duyurusu: Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış tarihi belli oldu

Edinilen son dakika bilgisine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ile gönderilen genelge ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için okulların açılma tarihi belli oldu. Koronavirüsü salgını nedeni ile uzaktan eğitim ile geçtiğimiz dönemi tamamlayan ve yaz tatiline çıkan milyonlarca öğrenci, okulların açılacağı tarih hakkında bilgi edinmeye çalışıyordu. MEB tarafından 81 ile gönderilen genelge ile 2020-2021 okulların açılma tarihi başta olmak üzere ara tatil, yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu.

2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? EĞİTİM YÜZ YÜZE Mİ, UZAKTAN MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi. Yayınlanan genelgede, ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatil tarihleri, okulların açılış tarihi yer aldı. Peki, 2021 okullar ne zaman, hangi ayda açılacak? Eğitim yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacak?

İşte, MEB'in son dakika genelgesi ve okulların açılacağı tarih;