2020 Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanları: MSÜ kadın erkek taban puanları ve kontenjan bilgileri

MSÜ sonuçlarının ardından gözler taban puanlarına çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde kara, harp ve deniz okullarında eğitim görmek isteyen adaylar sınav sonuçlarına kavuşmasının hemen ardından MSÜ kadın erkek taban puanları ve kontenjan bilgileri araştırmasına hız kazandırdı. Adaylar 2.seçim aşamasına geçmeden önce taban puanlara göre kendilerine uygun seçim yapacak. Peki Milli Savunma Üniversitesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması yayınlandı mı? 2020 MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sonuçlarına göre hava, kara ve deniz okullarını tercih edecek adaylar 2020 taban puanları ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. 2020 yılına ait MSÜ kadın erkek taban puanları ve kontenjan bilgileri yayınlanmadı. Haberimizde, geçmiş döneme ait taban puanlara erişebilirsiniz.
2020 yılına ait taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak adaylara fikir verebilmesi açısından geçmiş yıllardaki puanlar haberimizde yer alıyor.
Bünyesinde harp okulları, enstitüler ve meslek yüksekokullarını barından Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren veya girecek olan adaylar, MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Puan Hesaplama İşlemi nasıl yapılır? İşte yanıtı…
MSÜ puan hesaplama diğer sınavlarda olduğu gibi burada da net üzerinden yapılmaktadır. Puan hesaplama işlemi gerçekleştirilirken 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü unutulmamalıdır. Tüm adaylar girdikleri testten aldıkları nete göre ham puanlarını belirleniyor. Alınan ham puanlar doğrultusunda o testin ortalama ve standart sapması bulunur. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.