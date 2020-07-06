ALES geç başvuruları için son gün! ALES sınavı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

2020 ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ

2020-ALES/1 sınavı için geç başvuru süreci 14 Temmuz 2020'de başlayacak ve aynı gün tamamlanacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları ÖSYM takvimine göre sınavın ardından 16 Eylül tarihinde erişime açılacak.

2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.

Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.