ALES geç başvuruları için son gün! ALES sınavı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

ALES için binlerce vatandaşın geri sayımı sona eriyor. ALES başvuru işlemleri geçtiğimiz haftalarda ÖSYM aday işlemleri ekranı üzerinden gerçekleştirildi ve başvurular sona erdi. Ancak, geç kalanlar için ALES geç başvuru ekranı erişime açıldı. Bugün ise, ALES geç başvuruları için son gün. Peki, ALES sınavı başvurusu nasıl yapılır ve sınav tarihi ne zaman? İşte, 2020 ALES için ÖSYM tarafından belirlenen tarih ve aday işlemleri ekranı aracılığıyla ALES geç başvuru adımları…
ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.
ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Bilindiği gibi, başvurularını zamanından tamamlayamayan adaylar için ÖSYM'den geç başvuru hakkı tanınıyor. Bu doğrultuda, 2020 ALES geç başvuru tarihleri de duyuruldu.
İşte, ALES sınavı hakkındaki tüm bilgiler;
2020 ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ
2020-ALES/1 sınavı için geç başvuru süreci 14 Temmuz 2020'de başlayacak ve aynı gün tamamlanacak.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları ÖSYM takvimine göre sınavın ardından 16 Eylül tarihinde erişime açılacak.
2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.
ALES NEDİR?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.
Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.