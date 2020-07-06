AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) belli oldu mu? 2020 Açık Lise AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

25 ve 26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olan Açık Lise sınavlarına yönelik sınav giriş belgesi adaylar tarafından merak edilmeye başlandı. Corona salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen sınav için geri sayım başlamışken öğrenciler kendilerinde yöneltilen 20 sorudan en az 9 soruyu doğru cevaplandırırsa o dersten başarılı sayılacak. Yanlış cevapların doğru cevapları etkilemediği AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Açık Lise AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

AÖL SINAV YERLERİ (SINAV GİRİŞ BELGESİ) BELLİ OLDU MU?

AÖL sınav yerleri 2020 adaylar tarafından merak ediliyor. Sınava az bir zaman kala AÖL sınav giriş belgesi araştırmaları yapılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinde yer alan duyuru ise şu şekilde oldu;

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."