AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) belli oldu mu? 2020 Açık Lise AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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(sınav giriş belgesi) belli oldu mu? 2020 Açık Lise AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Corona virüsü nedeniyle Açık Lise 2.dönem sınavları uygulanmamış ve ileri bir tarihe ertelenmişti. 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sınava yönelik detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Eğitimini çeşitli sebeplerden ötürü dışarıdan devam ettiren binlerce aday belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru sorulan ve geçme notunun 45 olduğu AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Açık Lise AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 6.7.2020 11:40 Son Güncelleme: 6.7.2020 11:40 ABONE OL
AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Açık Lise AÖL sınav yerleri sınav giriş belgesi belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

25 ve 26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olan Açık Lise sınavlarına yönelik sınav giriş belgesi adaylar tarafından merak edilmeye başlandı. Corona salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen sınav için geri sayım başlamışken öğrenciler kendilerinde yöneltilen 20 sorudan en az 9 soruyu doğru cevaplandırırsa o dersten başarılı sayılacak. Yanlış cevapların doğru cevapları etkilemediği ne zaman açıklanacak 2020? Açık Lise AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

AÖL SINAV YERLERİ (SINAV GİRİŞ BELGESİ) BELLİ OLDU MU?

AÖL sınav yerleri 2020 adaylar tarafından merak ediliyor. Sınava az bir zaman kala araştırmaları yapılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinde yer alan duyuru ise şu şekilde oldu;

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."

AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Açık Lise AÖL sınav yerleri sınav giriş belgesi belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınavları 25 - 26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Açık Lise AÖL sınav yerleri sınav giriş belgesi belli oldu mu, nasıl öğrenilir?
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AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) belli oldu mu? 2020 Açık Lise AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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