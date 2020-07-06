ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri 2020! Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF bütünleme sınavı onlıne giriş ekranı

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

2020 ATA AÖF bütünleme sınavları için Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; sınavların 6-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirildi. Aynı zamanda koronavirüs salgını nedeniyle bütünleme sınavları online sistem üzerinden gerçekleşecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF bütünleme sınavlarına öğrenciler https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NASIL YAPILACAK?

ATA AÖF bütünleme sınavlarında adaylara 20 soru yöneltilecek. Adaylara sınavlar için 30 dakika süre tanınacak. Her ders için 20 soru sorulacak ve toplamda 30 dakika süre verilecek. Sınav ekranından yer alan sayaçtan öğrenciler kalan süreyi görebilecek. Bütünleme sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru soruyu götürecek.

BÜTÜNLEME SINAVLARI DEĞERLENDİRMESİ

Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/ internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb.), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.

Online Bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.