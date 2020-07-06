ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri 2020! Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF bütünleme sınavı onlıne giriş ekranı

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bütünleme sınavı tarihleri 2020! Fakültesi onlıne giriş ekranı

6 Temmuz itibariyle Fakültesi bütünleme sınavları başladı. Açıktan üniversite tamamlamak isteyen binlerce öğrenci final sonuçlarının açıklamasının ardından not yükseltmek için sınava girecek. Pandemi süreci sebebiyle sınavlar onlıne olarak yapılacak. Bütünleme sınavında adaylara sorumlu oldukları derslerden 20 soru yöneltilecek ve 30 dakika süre tanınacak. Buna göre; 2020 tarihleri ne zaman? Açıköğretim nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 6.7.2020 22:35 Son Güncelleme: 6.7.2020 22:36 ABONE OL
ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri 2020: Açıköğretim ATA AÖF bütünleme sınavı onlıne giriş ekranı

Fakültesi bütünleme sınavları için heyecan dorukta! Geçtiğimiz günlerde final sınav sonuçlarına kavuşan ve beklemediği sonuçları aldığını düşünen öğrenciler bütünleme sınavlarına girecek. Aynı zamanda koronavirüs salgını nedeniyle bütünleme sınavları online sistem üzerinden gerçekleşecek. Sınava girecek adaylar onlıne giriş ekranından belli saat aralığında katılım gösterecek. Peki 2020 tarihleri ne zaman? İşte, Açıköğretim onlıne giriş ekranı ve tüm detaylar…

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ 2020!

Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavları tarihleri belli oldu. Adaylar bütünleme sınavlarına onlıne olarak katılım gösterecek. Öğrenciler, ATA AÖF bütünleme sınavlarına 6-9 Temmuz tarihleri arasında girecek.

İşte ekranı ve sınav tarihlerine ilişkin bilgiler

ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri 2020: Açıköğretim ATA AÖF bütünleme sınavı onlıne giriş ekranı

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

2020 bütünleme sınavları için tarafından yapılan açıklamada; sınavların 6-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirildi. Aynı zamanda koronavirüs salgını nedeniyle bütünleme sınavları online sistem üzerinden gerçekleşecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF bütünleme sınavlarına öğrenciler https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NASIL YAPILACAK?

ATA AÖF bütünleme sınavlarında adaylara 20 soru yöneltilecek. Adaylara sınavlar için 30 dakika süre tanınacak. Her ders için 20 soru sorulacak ve toplamda 30 dakika süre verilecek. Sınav ekranından yer alan sayaçtan öğrenciler kalan süreyi görebilecek. Bütünleme sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru soruyu götürecek.

BÜTÜNLEME SINAVLARI DEĞERLENDİRMESİ

Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/ internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb.), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.

Online Bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.

ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri 2020: Açıköğretim ATA AÖF bütünleme sınavı onlıne giriş ekranı
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ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri 2020! Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF bütünleme sınavı onlıne giriş ekranı
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