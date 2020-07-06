Çocuğum hangi okula gidecek? E Okul VBS ekranı 2020 MEB kayıt sorgulama ve okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Yeni dönem için okulların açılış tarihinin açıklanması ile birlikte anne babalar pek çok sorunun yanıtını arıyor. Corona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim sistemi şeklinde devam eden eğitim sistemi bilindiği üzere yaz tatiline girmişti. E Okul üzerinden karnelerini alan öğrenciler şimdi yeni dönem için hazırlanırken anne babalar çocuğum hangi okula gidecek sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öte yandan okul kayıtları, okula başlama yaşı ve kayıt sorgulama gibi detaylar da önem kazanıyor. Peki; çocuğum hangi okula gidecek? E Okul VBS ekranı ile 2020 MEB kayıt sorgulama ve okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? OKULA BAŞLAMA YAŞI VE KAYIT SORGULAMA EKRANI!

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, haberimizin devamındaki linklere tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.