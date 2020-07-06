E-Okul VBS ekranı ile MEB okula başlama yaşı ve kayıt durumu sorgulama 2020: Çocuğum hangi okula gidecek?

Çocuklarını ilk kez ilkokula kayıt ettirecek anne babaları yakından ilgilendiren çocuğum hangi okula gidecek araştırmaları yapılmaya başlandı. İlkokula başlama yaşı sorgulama yapmak isteyen ebeveynler için çocuğum hangi okula gidecek? MEB E Okul arastirma.meb.gov.tr ile kayıt durumu ve okula başlama yaşı sorgulama!

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? KAYIT DURUMU VE OKULA BAŞLAMA YAŞI SORGULA!

Çocuklarının hangi okula kayıtlı olduklarını ya da hangi okula gideceklerini öğrenmek isteyen veliler şimdiden araştırma yapmaya başladılar. İlkokul 1.sınıf ile ortaokul 5.sınıf öğrencileri için kayıt yaptırılması gerekiyor. Kayıt yapılabilmesi için okulların belirlenmiş olması gerekmektedir.