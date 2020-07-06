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Haberler Eğitim Haberleri E-Okul VBS ekranı ile MEB okula başlama yaşı ve kayıt durumu sorgulama 2020: Çocuğum hangi okula gidecek?

E-Okul VBS ekranı ile ve kayıt durumu sorgulama 2020: ?

Okulların açılmasına yaklaşık 2 ay kalması ile birlikte araştırması yapan velilerin sayısı artmaya başladı. sistemi üzerinden erişime açılan ekran ile birlikte anne babalar çocuklarını ilk kez ilkokula ve ortaokul 5.sınıfa kaydettirecek. Çocuklarının hangi okula gideceklerine dair resmi bilgileri ve detayları öğrenmek isteyenler E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile E Okul giriş ekranı aracılığı ile sorgulama yapabilecekler. Bu bağlamda; Çocuğum hangi okula gidecek? arastirma.meb.gov.tr ile kayıt durumu ve sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 6.7.2020 08:28 Son Güncelleme: 6.7.2020 22:20 ABONE OL
Çocuğum hangi okula gidecek? MEB E Okul arastirma.meb.gov.tr ile kayıt durumu ve okula başlama yaşı sorgulama

Çocuklarını ilk kez ilkokula kayıt ettirecek anne babaları yakından ilgilendiren araştırmaları yapılmaya başlandı. İlkokula başlama yaşı sorgulama yapmak isteyen ebeveynler için çocuğum hangi okula gidecek? arastirma.meb.gov.tr ile kayıt durumu ve sorgulama!

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? KAYIT DURUMU VE OKULA BAŞLAMA YAŞI SORGULA!

Çocuklarının hangi okula kayıtlı olduklarını ya da hangi okula gideceklerini öğrenmek isteyen veliler şimdiden araştırma yapmaya başladılar. İlkokul 1.sınıf ile ortaokul 5.sınıf öğrencileri için kayıt yaptırılması gerekiyor. Kayıt yapılabilmesi için okulların belirlenmiş olması gerekmektedir.

Çocuğum hangi okula gidecek? MEB E Okul arastirma.meb.gov.tr ile kayıt durumu ve okula başlama yaşı sorgulama

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA KAYITLI?

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linklere tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.

E OKUL MEB EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

E OKUL VBS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

OKULA BAŞLAMA YAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? KAYITLAR NE ZAMAN?

İlk defa öğrenim hayatına başlayacak olan öğrencilerin velileri "?" sorusuna yanıt arıyor. Ancak kayıt yaptıracak okullar henüz belirlenmedi.
2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul..gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

Çocuğum hangi okula gidecek? MEB E Okul arastirma.meb.gov.tr ile kayıt durumu ve okula başlama yaşı sorgulama
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E-Okul VBS ekranı ile MEB okula başlama yaşı ve kayıt durumu sorgulama 2020: Çocuğum hangi okula gidecek?
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