Milli Savunma Üniversitesi Harp okulları ve MYO taban puanları: Güncel 2020 MSÜ taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi sınavı ve tercihler için heyecanlı geri sayım başladı. Binlerce öğrenci adayı milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve MYO taban puanı hakkında araştırma yapıyor. MSÜ 2020 Taban puanlarının yanı sıra, sınav kuralları da en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Haberimizde açıklanan son milli Savunma Üniversitesi taban puanları tablosu yer almaktadır.

MSÜ SINAVI NEDİR?

ÖSYM koordinasyonunda gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavlarında adaylar, üniversiteyi kazanabilmek için ter döküyor. Bu noktada sınava girecek veya giren adayların merak ettiği hususlardan bir tanesi de 'MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır?' sorusu oluyor. Pek çok sınav çeşidinde olduğu gibi net hesaplama üzerinden giden MSÜ sınavında 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Alınan net sayısına göre adayların girdikleri testteki ham puanları belirleniyor.

MSÜ SINAVI TABAN PUANLARI 2020

MSÜ PUAN HESAPLAMA: MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Bünyesinde harp okulları, enstitüler ve meslek yüksekokullarını barından Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren veya girecek olan adaylar, MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Puan Hesaplama İşlemi nasıl yapılır? İşte yanıtı…

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MSÜ puan hesaplama diğer sınavlarda olduğu gibi burada da net üzerinden yapılmaktadır. Puan hesaplama işlemi gerçekleştirilirken 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü unutulmamalıdır. Tüm adaylar girdikleri testten aldıkları nete göre ham puanlarını belirleniyor. Alınan ham puanlar doğrultusunda o testin ortalama ve standart sapması bulunur. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

MSÜ NEDİR, KİMLER BU SINAVA GİREBİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına girmek için belli başlı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bunlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

ÖSYM Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) katılacak adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan 2019 – 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2019 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 ve 2018 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar), 2016 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2016 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları çin en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Bayan öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından bayan öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (1999 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,

Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmış ve MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2019-YKS TYT taban puanı almış olmak,

b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019- YKS TYT ile 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2019-YKS AYT Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,

c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2'nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.

8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a) Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

b) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,