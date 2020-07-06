Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu mu? İlkokul, ortaokul ve liselerin açılma tarihi

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? 2020-2021 takvimi ile belli oldu mu? , ortaokul ve liselerin açılma tarihi

Bakanı Ziya Selçuk, 2020- 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve okulların açılacağı tarihi duyurmuştu. Corona virüsü sebebiyle öğrenciler uzaktan eğitim sistemine geçmişti. Şu an yaz tatilinde olan öğrenciler okulların açılış tarihine ilişkin güncel açıklamaları bekliyordu. Bilim Kurulu tavsiyeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak kararıyla , ortaokul ve liselerin açılma tarihi takviminde yer aldı. Buna göre; ? MEB 2020-2021 takvimi ile ne zaman?

Giriş Tarihi: 7.7.2020 02:02 Son Güncelleme: 7.7.2020 02:02 ABONE OL
Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu mu? İlkokul, ortaokul ve liselerin açılma tarihi!

Milyonlarca öğrenci sorusuna yanıt ararken konuya yönelik güncel bilgi geldi. Geçtiğimiz günlerde Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile okulların açılacağı tarih kamuoyuna duyuruldu. Böylelikle , ortaokul ve liselerin açılma tarihi belli oldu. Yeni dönemde okullarda pandemi dolasıyla bir dizi önlem alınacak. Peki okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile okullar ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2020-2021 MEB TAKVİMİ İLE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

MEB 2020-2021 eğitim takvimine göre okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Milyonlarca öğrenci ve veli 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin güncel açıklamaları bekliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihine dair güncel bilgileri kamuoyuna duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığından 81 ile gönderilen genelgede önümüzdeki eğitim öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. 2020-2021 Eğitim yılı 18 Haziran Cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu mu? İlkokul, ortaokul ve liselerin açılma tarihi!

MEB AÇIKLADI- OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi.

Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlanmış olup resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 ders yılı, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik Bakanlığımızca hazırlanan 'Eğitim Programı' ile başlayacaktır.

Bu bağlamda Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin sosyal medya hesabından;

''Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde. 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz'' ifadelerini kullandı.

DÖNEM 31 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Genelgede 2020-2021 eğitim

ve öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı belirtilirken birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayıp 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği ifade edildi.

MEB EĞİTİM TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu mu? İlkokul, ortaokul ve liselerin açılma tarihi!
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Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu mu? İlkokul, ortaokul ve liselerin açılma tarihi
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