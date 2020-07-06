ÖSYM fotoğraf güncelleme nasıl yapılır? ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) ile fotoğraf güncelleme ve değiştirme 2020

Ülkemizde milyonlarca öğrenci sınav hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan sınavlara katılım gösterecek adaylar fotoğraf güncelleme işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Bilindiği üzere ÖSYM, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adayların güncelleme yapmaları için herhangi bir sınava başvuru şartını kaldırmıştı. Böylelikle sınava girecek olan adaylara hem kolaylık sağlanmış hem de ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde (SK) ve SK yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde güncelleyebilme fırsatı doğmuştu. Peki ÖSYM fotoğraf güncelleme nasıl ve nereden yapılır? 2020 AİS Aday İşlemleri ile ÖSYM fotoğraf güncelleme nasıl yapılır? İşte konuya yönelik bilgiler…

ÖSYM FOTOĞRAF DEĞİŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM sınavlarına hazırlık aşamasında olan vatandaşlar fotoğraf değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından fotoğraf güncellemelerinden alınan ücret 1 Şubat 2018'de kaldırılmış ve yeni dönem başlamıştı. Böylelikle fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adaylar belli koşulları sağlayarak fotoğraf güncellemesi yapabilecek. Fotoğraf değişikliği yapmanız için ilk aşama dilekçe formunu düzgün biçimde doldurmaktır. Dilekçeyi doldurduktan sonra yapacağınız ikinci işlem ise Nüfus Cüzdanı Örneği almanız. Nüfus Cüzdanı Örneği'ni bağlı bulunduğunuz muhtarlıklardan ya da nüfus müdürlüklerinden alabilirsiniz.

Fotoğrafın geçerlilik süresi dolan adaylar herhangi bir sınava başvuruda bulunmadan ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü (SK) ve Sınav Koordinatörlüğü yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde güncelleyebilir. Ayrıca fotoğraf güncellemesi için dilekçe doldurma yöntemi de bulunmaktadır.

Dilekçe ile fotoğraf güncellemesi için,

İlk olarak kimlik bilgilerinizi doldurunuz. Evrak Referans Numaranızı yazacağınız yerdir. Evrak Referans Numarasına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki hesabınızdan ulaşabilirsiniz. Gireceğiniz sınav adını, yılını ve dönemini belirtmeniz gerekiyor. Hangi sınava giriyorsanız onu yazınız. Eğer başvuruyu yaptığınız sınav dönemindeki sınava kayıt olmadıysanız fotoğraf değişikliği başvurunuz geçerli olmayacaktır. Örnek verecek olursak; fotoğraf değişikliği yapmak için ÖSYM'ye başvurduğunuz tarihte DGS sınavı var ancak siz DGS'ye başvurmadınız sadece Lisans ALES'ye gireceksiniz. Bu durumda başvurunuz maalesef kabul olmayacaktır. Hangi sınava girecekseniz o sınavın başvuru/kayıt döneminde fotoğraf değişikliği yapmanız lazım. En çok dikkat edilmesi gereken nokta fotoğraf değişikliklerinin sadece sınav dönemlerinde yapılabiliyor olması. Kullandığınız yada sizlere ulaşılabilecek Telefon numaranızı ve E-Posta adresini yazınız. Bu kısım ise açık adresinizi ve posta kodunuzu yazacağınız yer. Posta kodunuz bulunduğunuz merkez ilçe ya da ilçenin posta kodudur. Büyükşehir merkezlerinde yaşayanlar bulundukları ilçenin posta kodunu yazmalıdır. Bu alana ise fotoğraf değişikliğini neden yapmak istediğinizi anlaşılır bir dille yazın. Dilekçeyi doldurduktan sonra yapacağınız ikinci işlem ise Nüfus Cüzdanı Örneği almanız. Nüfus Cüzdanı Örneği'ni bağlı bulunduğunuz muhtarlıklardan ya da nüfus müdürlüklerinden alabilirsiniz. Nüfus Cüzdanı Örneği aksi ispat edilene kadar geçerlidir. Siz yine de gidip muhtardan tekrar alın ya da para ödemek istemiyorsanız Nüfus Müdürlüğü'ne de gidip alabilirsiniz. Son olarak da iki adet fotoğrafa ihtiyacınız var. Fotoğrafın son 6 ayda çekilmiş olmasına dikkat ediniz.

ÖSYM FOTOĞRAF GÜNCELLEME GEÇERLİLİK SÜRESİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Sınava girmeden önce fotoğrafınızın geçerlilik süresini ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilirsiniz. E-Devlet şifresi girildiğinde ÖSYM kurumu seçilir ve "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)/ ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi" linki tıklanarak AİS sayfasına otomatik geçiş yapılabilir. Kimlik bilgileri tıklandığında ise fotoğraf ekranda beliriyor. Fotoğrafın geçerlilik süresi bu kısımda görüntülenebiliyor.