Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman sona eriyor? 2020 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı AÖF final sınavları 8 Temmuz yani yarın sona eriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamından gerçekleştirilen dönem sonu sınavlarının sonuçları için ise şimdiden bekleyiş başladı. Geçtiğimiz online sınavda 1 milyon civarında öğrencinin katıldığı bu sınavların bir günde açıklandığı biliniyor. Peki, 2020 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 online AÖF final sınavları ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte detaylar…
Sınavlarda her ders için 30 dakika verilirken vatandaşlar 24 Haziran – 8 Temmuz tarihleri arasında bahar dönemi dönem sonu sınavlarına girişlerini gerçekleştiriyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri AÖF final sınavı tüm hızıyla devam ediyor. Sonuçlar için ise tarih açıklaması bekleniyor…
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.
Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
SINAV SİSTEMİNE GİRİŞ
Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı programlar için sınav sistemi;
24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23:59'a kadar (Türkiye saati ile) erişime açık olacaktır. Bu 15 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.
Henüz bu konuya ilişkin bir açıklama bulunmuyor...