Çocuğum hangi okula gidecek? 2020 E Okul VBS ekranı MEB kayıt sorgulama ve okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

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? 2020 VBS ekranı ve ile ?

tarafından yapılan açıklama göre; okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak. Bu açıklamanın ardından veliler, okul kayıtlarına ilişkin detaylı bilgileri öğrenmek isterken öte yandan , , gibi işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağını da araştırıyor. MEB sistemi üzerinden yapılacak olan işlemler ile birlikte ebeveynler ilk kez ilkokul ve ortaokul 5.sınıf için kayıt yaptırabilecekler. Peki; çocuğum hangi okula gidecek? E Okul VBS ekranı ile 2020 MEB kayıt sorgulama ve okula başlama yaşı ile ?

Giriş Tarihi: 7.7.2020 07:18 Son Güncelleme: 7.7.2020 07:18 ABONE OL
Çocuğum hangi okula gidecek? E Okul VBS ekranı ile 2020 MEB kayıt sorgulama ve okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Yeni dönem için okulların açılış tarihinin açıklanması ile birlikte anne babalar pek çok sorunun yanıtını arıyor. Corona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim sistemi şeklinde devam eden eğitim sistemi bilindiği üzere yaz tatiline girmişti. üzerinden karnelerini alan öğrenciler şimdi yeni dönem için hazırlanırken anne babalar sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öte yandan okul kayıtları, ve gibi detaylar da önem kazanıyor. Peki; çocuğum hangi okula gidecek? E Okul VBS ekranı ile 2020 kayıt sorgulama ve okula başlama yaşı ile ?

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? OKULA BAŞLAMA YAŞI VE KAYIT SORGULAMA EKRANI!

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, haberimizin devamındaki linklere tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.

Çocuğum hangi okula gidecek? E Okul VBS ekranı ile 2020 MEB kayıt sorgulama ve okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA KAYITLI?

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linklere tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.

E OKUL MEB EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

E OKUL VBS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

OKULA BAŞLAMA YAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? KAYITLAR NE ZAMAN?

İlk defa öğrenim hayatına başlayacak olan öğrencilerin velileri "çocuğum hangi okula kayıtlı?" sorusuna yanıt arıyor. Ancak kayıt yaptıracak okullar henüz belirlenmedi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul..gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okul kayıtlarının başlayacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise kayıtları LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Çocuğum hangi okula gidecek? E Okul VBS ekranı ile 2020 MEB kayıt sorgulama ve okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?
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Çocuğum hangi okula gidecek? 2020 E Okul VBS ekranı MEB kayıt sorgulama ve okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?
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