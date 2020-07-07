KPSS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM ile 2020 KPSS sınav ücreti ne kadar ve ödeme nereye yatırılıyor?

Devlet bünyesinde yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmayı düşünen adayların katılım göstereceği Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM tarafından ilgili başvuru kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayımlanırken 2020 KPSS sınav ücreti ve yatırılacak bankalar gibi merak edilen birçok konu da duyuruldu. Kılavuzda ayrıca, 2020 KPSS başvuru tarihleri de açıklandı. Bu noktada, başvuru tarihleri, sınav ücreti ve diğer tüm merak edilenler haberimizde!

KPSS BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumları kapsamındaki başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'a kadar sürecek.

Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri son güne kadar başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

2020 KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE ÖDENECEK?

ÖSYM'nin kılavuzunda KPSS başvuru sınav ücreti de duyuruldu. Peki, KPSS sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılıyor?

İşte, KPSS başvuruları hakkında merak edilenler...