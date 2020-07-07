MEB'den son dakika duyurusu: Okulların açılış tarihi ve alınacak önlemler belli oldu! Okullar ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi, birçok öğrenci tarafından araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise için okulların açılacağı tarih, corona virüsü salgını nedeniyle sene başında açıklanan MEB takviminden farklı olarak açıklandı. . Peki, 2020 Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB Takvimi ile okullar ne zaman başlıyor? İşte son dakika açıklamasının detayları…
Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi MEB takvimi ile belli oldu. Bu kapsamda öğrenciler yeni döneme Ağustos ayında başlayacak. Uzunca bir süre salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri örgün eğitime korona tedbirleri kapsamında geri dönecek…
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi.
Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.
Genelgede şu ifadeler yer aldı:
2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlanmış olup resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 ders yılı, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik Bakanlığımızca hazırlanan 'Eğitim Programı' ile başlayacaktır.
Bu bağlamda Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin sosyal medya hesabından;
''Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde.. 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz'' ifadelerini kullandı.
DÖNEM 31 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Genelgede 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı belirtilirken birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayıp 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği ifade edildi.
BİRİNCİ DÖNEM
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihlerinde yarıyıl tatili yapılacak.
İKİNCİ DÖNEM
İkinci dönemin ara tatili ise 12-16 Nisan tarihlerinde yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021'de sona erecek.