MEB'den son dakika haberi: Okulların açılış tarihi ve alınacak önlemler belli oldu! Okullar ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi, birçok öğrenci tarafından araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise için okulların açılacağı tarih, corona virüsü salgını nedeniyle sene başında açıklanan MEB takviminden farklı olarak açıklandı. . Peki, 2020 Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB Takvimi ile okullar ne zaman başlıyor? İşte son dakika açıklamasının detayları…

2020-2021 MEB TAKVİMİ İLE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi MEB takvimi ile belli oldu. Bu kapsamda öğrenciler yeni döneme Ağustos ayında başlayacak. Uzunca bir süre salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri örgün eğitime korona tedbirleri kapsamında geri dönecek…