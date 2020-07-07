ÖSYM AİS fotoğraf güncelleme nasıl yapılır? ÖSYM fotoğraf güncelleme detayları!

Şubatta ÖSYM AİS mobil uygulamasını adayların kullanımına sunduklarını hatırlatan Aygün, şunları kaydetti:

"Adaylarımız başvuru işlemleri başta olmak üzere tüm işlemlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Adaylarımız için önemli bir yeniliğimizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden fotoğraflarını kendileri güncelleyebilecekler. T.C. Kimlik Kartı bulunan fakat sistemimizde güncel fotoğrafı olmayan adaylarımız fotoğraf güncelleme işlemleri için artık başvuru merkezlerine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu durumdaki adaylarımızın fotoğrafları sınavlara başvuruları esnasında T.C. Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir."

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin konuyla ilgili açıklaması ise şöyle:

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (AİS) fotoğrafı güncel olmayanlar, fotoğraf güncellenmesi için başvuru merkezlerine gitmeden sınavlara başvurularını yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını henüz edinmemiş adaylar ise ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde bulunan geçerlilik süresi dolan fotoğraflarını, başvuru merkezleri aracılığıyla güncelleyebilecekleri gibi Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarını edindikleri takdirde sistemdeki fotoğraflarını Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla güncelleyebileceklerdir.