Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2020: YÖK Atlas tercih robotu ile YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu?

Üniversite taban puanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Sınav sonuçlarını ve akabinde tercihleri bekleyen milyonlarca aday, YÖK Atlas tercih robotu başta olmak üzere birçok konu hakkında bilgi edinme sürecini hızlandırdı. Yükseköğretim Kurumu tarafından hizmete sunulan YÖK Atlas YKS tercih robotu ile de üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri sorgulama işlemleri kolaylıkla gerçekleştiriliyor.
Yaşanan bu durum üzerine, YÖK Atlas tercih robotu ekranı ile 2020 üniversite taban puanları başarı sıralaması merak edilmeye başlandı. 2020 yılı için iki yıllık (ön lisans) ve dört yıllık (lisans) üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yılın taban puanlarına ise YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Haberimizin detaylarından, YÖK Atlas YKS tercih robotu ile beraber geçtiğimiz yıla ilişkin iki yıllık ve dört yıllık taban puanları ile başarı sıralaması hakkında bilgi edinebilirsiniz.
İşte, YÖK Atlas tercih robotu ekranı;
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.