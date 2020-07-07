Üniversiteler açılıyor mu, açılacak mı? 2020 YÖK yeni dönemde üniversiteler ne zaman açılacak?

Corona pandemisi nedeniyle eğitim öğretim sistemi uzaktan eğitim olarak devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından yapılan açıklama göre; okulların açılış tarihi belli oldu. Bu açıklamanın ardından gözler YÖK'e çevrildi. Öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyorlar. Bu bağlamda; üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 Üniversiteler açılıyor mu, açıklama geldi mi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Yeni eğitim öğretim yılına az bir zaman kala milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılış tarihini öğrenmek istiyor. YÖK'ten gelecek resmi açıklamayı bekleyenlerin sayısı ise giderek arttı. Üniversiteler ne zaman açılacak?