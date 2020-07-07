YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sonuçları için heyecan dorukta!

İyi bir üniversite hayali ile milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı, geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Aday öğrenciler, üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek için üniversite sınavı oturumlarına (TYT, AYT ve YDT) girerek kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Temmuz ayının ortalarına yaklaşılırken de 2020 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Zira, öğrencilerin üniversiteye girmeye hak kazanıp kazanmadıkları YKS sınav sonuçları neticesinde belli olacak.

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YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aday öğrenciler için müjdeli haber ÖSYM'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de merak konusu oldu. Peki, sonuçlar erken açıklanır mı?

İşte, 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih;