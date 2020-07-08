2020 Açıköğretim AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? AÖF Final sınavları sona eriyor...

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2020 final sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? AÖF Final sınavları sona eriyor...

Fakültesi öğrencilerinin katılım sağladığı 2020 final sınavları online olarak internet aracılığı ile gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bahar dönemi dönem sonu sınavları için son gün yarın olarak bildirilirken öte yandan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz sınavlar Anadolu Üniversitesi tarafınca bir günlük sürede açıklanmıştı. Peki, 2020 online AÖF final sınavları ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanır? 2020 AÖF sınavları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 09:05 Son Güncelleme: 8.7.2020 09:10 ABONE OL
AÖF final sınavları için yarın son gün! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı final sınavları 8 Temmuz yani yarın sona eriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamından gerçekleştirilen dönem sonu sınavlarının sonuçları için ise şimdiden bekleyiş başladı. Geçtiğimiz online sınavda 1 milyon civarında öğrencinin katıldığı bu sınavların bir günde açıklandığı biliniyor. Peki, 2020 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 online AÖF final sınavları ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavlarda her ders için 30 dakika verilirken vatandaşlar 24 Haziran – 8 Temmuz tarihleri arasında bahar dönemi dönem sonu sınavlarına girişlerini gerçekleştiriyor. , İktisat ve İşletme Fakülteleri AÖF final sınavı tüm hızıyla devam ediyor. Sonuçlar için ise tarih açıklaması bekleniyor…

AÖF final sınavları için yarın son gün! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

(AÜ) Sistemi bünyesindeki , İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

SINAV SİSTEMİNE GİRİŞ

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı programlar için sınav sistemi;

24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23:59'a kadar (Türkiye saati ile) erişime açık olacaktır. Bu 15 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

AÖF final sınavları için yarın son gün! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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2020 Açıköğretim AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? AÖF Final sınavları sona eriyor...
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