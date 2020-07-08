AÖL ne zaman? MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2020!

AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri sınava girecek olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açık Liseden mezun olup eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler yeni sınav tarihlerinde sınava girecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ertelenen Açık Lise sınav tarihlerinde değişiklik yapmıştı. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte çalışmalarına ara vermeden devam eden öğrenciler için AÖL sınavı ne zaman yapılacak? MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2020!

AÖL NE ZAMAN?

Açık Lise kayıt yenileme ve sınav tarihleri belli oldu. 4-5 Temmuz tarihlerinde yapılması beklenen ve koronavirüs sebebiyle ertelenen açıköğretim lisesi sınavları normalleşme süreci kapsamında önümüzdeki haftalarda yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı duyuruda AÖL sınavlarının 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

AÖL SINAV TARİHLERİ VE KAYIT YENİLEME 2020

MEB 2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınavları 25 - 26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak. Açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle belirlenen tarihlerde gerçekleşeceği kamuoyuna bildirilmişti.

İşte AÖL sınav ve kayıt yenileme tarihlerine ilişkin tüm bilgiler…