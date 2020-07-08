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? ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2020!

AÖL sınavları için geri sayım başladı. () tarafından uygulanacak olan açık lise sınav tarihleri ve kayıt yenileme tarihi belli oldu. Corona virüs salgını sebebiyle ertelenen sınav tarihleri kamuoyuna duyurulmuş oldu. Belli sebeplerden ötürü liseyi dışardan bitirmek isteyen öğrenciler çalışmalarına hız kazandırırken konuya yönelik detayları merak ediyor. Peki , hangi tarihte yapılacak? İşte 2020 MEB AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihlerine ilişkin bilgiler…

Giriş Tarihi: 9.7.2020 02:13 ABONE OL
AÖL ne zaman? MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2020!

ve kayıt yenileme işlemleri sınava girecek olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açık Liseden mezun olup eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler yeni sınav tarihlerinde sınava girecek. tarafından ertelenen sınav tarihlerinde değişiklik yapmıştı. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte çalışmalarına ara vermeden devam eden öğrenciler için AÖL sınavı ne zaman yapılacak? ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2020!

AÖL NE ZAMAN?

Açık Lise kayıt yenileme ve sınav tarihleri belli oldu. 4-5 Temmuz tarihlerinde yapılması beklenen ve koronavirüs sebebiyle ertelenen açıköğretim lisesi sınavları normalleşme süreci kapsamında önümüzdeki haftalarda yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı duyuruda AÖL sınavlarının 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

AÖL SINAV TARİHLERİ VE KAYIT YENİLEME 2020

MEB 2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınavları 25 - 26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak. kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle belirlenen tarihlerde gerçekleşeceği kamuoyuna bildirilmişti.

İşte AÖL sınav ve kayıt yenileme tarihlerine ilişkin tüm bilgiler…

AÖL ne zaman? MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2020!

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

tarafından yapılan duyuruya göre, Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen; Lisesi sınav tarihi belli oldu.

AÖL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

AÖL sınav yerleri öğrencilerin erişimine açıldı. AÖL sınav yerini sorgulamak isteyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sınav giriş yerini sorgulayabilir.

AÖL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınavı açıklaması;

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.

AÖL ne zaman? MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2020!
AÖL ne zaman? MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2020!
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AÖL ne zaman? MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2020!
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