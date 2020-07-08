KPSS 2020 başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM ile KPSS sınav ücreti ne kadar ve ödeme nereye yatırılıyor?

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2020 başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM ile KPSS sınav ücreti ne kadar ve ödeme nereye yatırılıyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamındaki başvuru süreci devam ediyor. Adaylar, ÖSYM kılavuzu ile başvuru ücreti ve tarihleri başta olmak üzere birçok bilgiye erişebiliyor. Bilindiği gibi, devlet bünyesinde istihdam edilmenin hayaline sahip olan adaylar, 2020 tarihleri içerisinde sınav başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? KPSS başvuru tarihleri son gün ne zaman, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılıyor? İşte, 2020 KPSS başvuru süreci hakkındaki bilgiler...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 07:30 Son Güncelleme: 8.7.2020 07:30 ABONE OL
KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılıyor?

Devlet bünyesinde yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmayı düşünen adayların katılım göstereceği Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM tarafından ilgili başvuru kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayımlanırken 2020 sınav ücreti ve yatırılacak bankalar gibi merak edilen birçok konu da duyuruldu. Kılavuzda ayrıca, 2020 tarihleri de açıklandı. Bu noktada, başvuru tarihleri, sınav ücreti ve diğer tüm merak edilenler haberimizde!

KPSS BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumları kapsamındaki başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'a kadar sürecek.

Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan tarihleri son güne kadar başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

2020 KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE ÖDENECEK?

ÖSYM'nin kılavuzunda KPSS başvuru sınav ücreti de duyuruldu. Peki, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılıyor?

İşte, KPSS başvuruları hakkında merak edilenler...

KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılıyor?

KPSS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

başvuruları 30 Haziran itibarı ile başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

2020- Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılıyor?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
  • ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılıyor?

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

  • Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
  • Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılıyor?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 lisans başvuruları 'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır

KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılıyor?

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

  • 2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
  • 2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
  • 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılıyor?

KPSS OTURUMLARINDA KAÇ SORU SORULACAK?

  • KPSS Lisans sınavında ( Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60) adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek.
  • KPSS Eğitim Bilimleri Sınavında sınava girecek adaylara toplam 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.
  • KPSS Alan Bilgisinde adaylara İşletme, Muhasebe, İstatistik, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Uluslararası İlişkiler sınavında toplam 40 soru sorulacak.Adaylara sorular için 50 dakika süre verilecek. İstatistik sınava giren adaylara 40 soru için 60 dakika verilecek.
  • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için adaylara toplam 75 soru sorulacak.
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KPSS 2020 başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM ile KPSS sınav ücreti ne kadar ve ödeme nereye yatırılıyor?
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