LGS 2020 sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile LGS sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?

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2020 sınav sonuçları açıklandı mı? ile LGS sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?

sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtı, Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavın ardından merak ediliyor. İyi bir lise için sınava katılım gösteren yüz binlerce öğrenci, 2020 LGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş içerisinde. Öğrenciler, yayımlanan soru ve cevap anahtarı ile 2020 LGS sonuçları için ön tahminde bulunabiliyor. Bu noktada, 'den LGS sınav sonuç tarihi bilgisi paylaşıldı. Peki, 2020 LGS sonuçları açıklandı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 07:33 Son Güncelleme: 8.7.2020 07:33 ABONE OL
LGS sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2020 LGS sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, bir milyonu aşkın bir öğrencinin katılımı ile tamamlandı. Sınavın ardından en önemli kısım olan 2020 için heyecan dolu bekleyiş başladı. Liseye Geçiş Sistemi soru ve cevapların ardından adayların sınav sonucu için beklentileri de bir hayli arttı. Zira, öğrencilerin istedikleri liselere gidip gidemeyecekleri ile netlik kazanacak.

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2020 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (), sözel ve sayısal soru ve cevapları yayımlamasının ardından sınav sonuçları için de adayların beklediği açıklamayı yaptı. , 2020 LGS sonuçları tarihi hakkında bilgi paylaştı. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte, o tarih;

LGS sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2020 LGS sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www..gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

PUAN HESAPLAMA MOTORU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2020 LGS sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?

LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, 2020 sözel ve sayısal soruları ile cevap anahtarı kitapçıklarının yayımlandığı bildirildi. Yayımlanan soru ve cevaplar ile aday öğrenciler, kapsamında elde edecekleri puana yönelik ön tahminde bulunabiliyor.

2020 LGS soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce LGS soru ve cevapları burada...

LGS sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2020 LGS sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

LGS sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2020 LGS sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

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LGS 2020 sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile LGS sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?
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