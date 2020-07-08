Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Ortaöğretim KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2020 Lise KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte? 2020 Lise KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermek isteyen vatandaşların katılım sağladığı 2020 ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Lise mezunu adaylara yönelik gerçekleşen sınavda başvuruların Eylül ayında gerçekleşeceği tarafından yayımlanan takvim ile duyuruldu. Peki, 2020 Ortaöğretim KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 12:41 ABONE OL
Ortaöğretim KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2020 Lise KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim başvuruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan bu sınava katılım sağlayacak olan adayların Eylül ayında belirtilen tarihlerde üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, 2020 Ortaöğretim KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte tüm detaylar…

ORTAÖĞRETİM LİSE KPSS NE ZAMAN?

Lise eğitimlerini tamamlayan vatandaşlar için düzenlenecek olan 2020 KPSS ortaöğretim sınavı oturumu 22 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek. Adaylar bu sınava katılım sağlamak için ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Ortaöğretim KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2020 Lise KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın () başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

Ortaöğretim KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2020 Lise KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ortaöğretim KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2020 Lise KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA