Ortaöğretim KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2020 Lise KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim başvuruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan bu sınava katılım sağlayacak olan adayların Eylül ayında belirtilen tarihlerde ÖSYM üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, 2020 Ortaöğretim KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte tüm detaylar…

ORTAÖĞRETİM LİSE KPSS NE ZAMAN?

Lise eğitimlerini tamamlayan vatandaşlar için düzenlenecek olan 2020 KPSS ortaöğretim sınavı oturumu 22 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek. Adaylar bu sınava katılım sağlamak için ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.