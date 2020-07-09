2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi AÖF Açıköğretim final sınav sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı AÖF final sınavları 8 Temmuz yani yarın sona eriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamından gerçekleştirilen dönem sonu sınavlarının sonuçları için ise şimdiden bekleyiş başladı. Geçtiğimiz online sınavda 1 milyon civarında öğrencinin katıldığı bu sınavların bir günde açıklandığı biliniyor. Peki, 2020 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 online AÖF final sınavları ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavlarda her ders için 30 dakika verilirken vatandaşlar 24 Haziran – 8 Temmuz tarihleri arasında bahar dönemi dönem sonu sınavlarına girişlerini gerçekleştiriyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri AÖF final sınavı tüm hızıyla devam ediyor. Sonuçlar için ise tarih açıklaması bekleniyor…