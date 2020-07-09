AÖF yaz okulu bu yıl var mı, açıldı mı? 2020 AÖF yaz okulu kayıt dönemi ne zaman başlayacak?

AÖF yaz okulu duyurusu Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapılarak kamuoyuna duyuruldu. Bir süredir kaldırılan ve yazın verilen eğitimin yeni bir kararla yeniden başlayacak olması Açıköğretim öğrencilerinin yüzünü güldürürken eğitimin salgının belirlenen tarihlerdeki vaziyetine bakılarak yüz yüze veya çevrimiçi yapılacağı kararının verileceği bildirildi. Peki, 2020 AÖF yaz okulu var mı, açıldı mı? AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? İşte Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı o duyuru!
Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesi öğrencilerini yakından ilgilendiren AÖF yaz okulu kayıtları ile ilgili detaylar bugün yapılan açıklama ile duyuruldu. Son olarak kaldırılması kararlaştırılan yazın uygulanan eğitimin yeniden başlayacağı açıklaması sonrasında vatandaşlar yayınlanan duyurunun detaylarını merak ediyor…
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKLADI! BU YIL AÖF YAZ OKULU OLACAK MI?
Anadolu Üniversitesi tarafından açıköğretim sistemi yaz okulu ile ilgili yeni karar alındı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaz okulu açılmasına karar verildi.
Anadolu Üniversitesi'nin açıklaması şöyle:
* Sevgili açıköğretim sistemi öğrencileri, üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde 'Yaz Okulu' yerine 'Üç Ders Sınavı' uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
* Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, 'Yaz Okulu' açılmasına karar vermiştir. 'Yaz Okulu' sınavları, eylül ayında pandemi şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi taktirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
* 'Yaz Okulu' başvuru takvimi üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.