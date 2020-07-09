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ne zaman açıklanacak? nasıl öğrenilir?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 6-9 Temmuz tarihlerinde internet üzerinden online olarak yapılan sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Her ders için 20 sorudan oluşan ve toplamda 30 dakika süre verilen ne zaman açıklanacak? 2020 nasıl ve nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 9.7.2020 20:39 ABONE OL
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Corona virüsü nedeniyle internet üzerinden online platformda tamamlanan için gözler kurumun resmi sitesine çevrildi. 6-9 Temmuz tarihlerinde bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret hakkı tanınmayacak olup online Bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacak. Peki; ATA AÖF sınab sonuçları ne zaman açıklanacak? nasıl öğrenilir?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI ÖĞREN: ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI SORGULA!

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar başladı. Yapılan açıklama göre; ATA AÖF sınav sonuçları 10 Temmuz 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecek.

ATA AÖF sınav sonuçları sorgula!

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

10 Temmuz 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecek.

06-09 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret hakkı verilmeyecek.

Online Bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacak.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacak.

Online vize sınav notunun başarı notuna katkısı %25 final notunun oranı ise %75 oranlarında olacaktır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.

DİPLOMALAR NASIL DÜZENLENİYOR?

Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında diplomanız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'de kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır.

Diplomaları adreslerine gönderilen ancak teslim edilemeden Fakültemize iade edilen öğrenciler şahsen ya da vekalet verdikleri yakınları tarafından diplomalarını teslim alabilirler.

Diplomada isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, program ve mezuniyet tarihi gibi bilgiler yer almaktadır.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
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