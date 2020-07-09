BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2020 MEB ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel yetenekli öğrencileri tespit edebilmek için düzenlediği BİLSEM sınav sonuçları merak ediliyor. MEB tarafından 4 Ocak-19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan ve henüz açıklanmayan grup tarama sınavının üzerinden uzun süre geçti. Sınavın ardından milyonlarca öğrenci ve veli BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki MEB ile 2020 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacak.
BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında yapılmıştı. Bu sınavın sonuçlarının ise 22 Nisan tarihinde açıklanacağı ilan edilmişti. Ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.
İşte BİLSEM sınav sonuçları ve sorgulama ekranına ilişkin tüm detaylar…
BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.
BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Bireysel değerlendirme sınavının herhangi bir aksilik olmaması halinde 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.