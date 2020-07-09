Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit ne demek, ne anlama gelir?

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Hibrit öğrenme geleneksel eğitim yönteminin online eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi ve birlikte kullanılması anlamına geliyor. Harmanlamış öğrenme olarak da tanımlanıyor.Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme, geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması demektir. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanır.Bu sistemde öğrenciler bir nevi kendi kendilerinin öğretmeni olacaklar. Velilere de bu noktada büyük görevler düşecek. Sistemde online dersler, videolu eğitim ve sınavlar yer alıyor.

HİBRİT NE DEMEK?

Hibrit Latince Hybrida kelimesinden köken alır; Türkçe'de "hibrit" seklinde kullanılmaktadır.

1) Melez anlamına gelir; bu anlamıyla Türkçe'de de kullanılmaya başlanmıştır.

2) [Karbon] atomunun dört değerlikli elektronun içinde bulunduğu enerji halini temsil eder.

3) Günümüzde, elektrik motoru desteği ile çalışan otomobili de temsil eder.