Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit ne demek, ne anlama gelir?

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nedir? , ne anlama gelir?

Geleneksel ve online eğitim metodlarının bir araya getirilerek kullanıldığı gündeme geldi. Harmanlanmış eğitim olarak da bilinen bu sistem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni düzende üzerinde durulan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelen , ne demektir? Hibrit eğitim modeli detayları...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 12:57 Son Güncelleme: 9.7.2020 12:57 ABONE OL
Hibrit ne demek, ne anlama gelir? Hibrit eğitim modeli nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gündemde merak edilen konulara yönelik açıklamalarda bulundu. "31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrid birtakım yöntemler önerilebilir" şeklinde konuştu. Bu konuşmanın üzerine hibrit nedir, ne demektir şeklindeki soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Peki; hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim modeli detayları...

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR? HİBRİT NE DEMEK?

Kelime olarak "melez" anlamını taşımakla birlikte farklı anlam ve alanlarda da kullanılmaktadır. Harmanlaşmış eğitim olarak da bilinir. Geleneksel eğitim ile online eğitimin birleştirilip zenginleştirilmesi anlamına gelmektedir.
İşte hibrit eğitim modeline ilişkin detaylar...
Hibrit ne demek, ne anlama gelir? Hibrit eğitim modeli nedir?

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Hibrit öğrenme geleneksel eğitim yönteminin online eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi ve birlikte kullanılması anlamına geliyor. Harmanlamış öğrenme olarak da tanımlanıyor.Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme, geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması demektir. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanır.Bu sistemde öğrenciler bir nevi kendi kendilerinin öğretmeni olacaklar. Velilere de bu noktada büyük görevler düşecek. Sistemde online dersler, videolu eğitim ve sınavlar yer alıyor.

HİBRİT NE DEMEK?

Hibrit Latince Hybrida kelimesinden köken alır; Türkçe'de "hibrit" seklinde kullanılmaktadır.

1) Melez anlamına gelir; bu anlamıyla Türkçe'de de kullanılmaya başlanmıştır.

2) [Karbon] atomunun dört değerlikli elektronun içinde bulunduğu enerji halini temsil eder.

3) Günümüzde, elektrik motoru desteği ile çalışan otomobili de temsil eder.

Hibrit ne demek, ne anlama gelir? Hibrit eğitim modeli nedir?
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Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit ne demek, ne anlama gelir?
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