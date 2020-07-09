KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak? ÖSYM ile KPSS başvuruları son tarih ne zaman?

30 Haziran tarihinde başlayan ve hala devam eden KPSS başvuruları yoğun ilgi görüyor. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri son güne kadar başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Peki; KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

KPSS başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz 2020'ye kadar devam edecek. Sınava katılım sağlanabilmesi için KPSS sınav ücretinin de yapılması gerekiyor. ÖSYM kılavuzunda konuya dair tüm bilgiler yer aldı.